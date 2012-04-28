〔中港股业绩〕中信银行一季度实现净利85.63亿元,同比增31.6%

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国股份制银行--中信银行股份有限公司(601998.SS)(0998.HK)周六公布季报,今年一季度实现净利85.63亿元人民币,同比增长31.64%,同期营业净收入及利息净收入增幅均近三成,净息差亦提升0.12个百分点至3.01%.
该行一季度实现营业收入216.79亿元,同比增长28.8%,基本每股收益0.18元.
季报并显示,截至2012年3月末,中信银行资本充足率为12.39%,较上年末提升0.12个百分点;不良贷款率0.56%,较上年末微降0.04个百分点.
中信银行A股周五收报4.53元,过去一个月累计上涨1.80%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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