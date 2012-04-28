〔中港股业绩〕中信银行一季度实现净利85.63亿元,同比增31.6%

路透上海4月28日电---中国股份制银行--中信银行股份有限公司(601998.SS)(0998.HK)周六公布季报,今年一季度实现净利85.63亿元人民币,同比增长31.64%,同期营业净收入及利息净收入增幅均近三成,净息差亦提升0.12个百分点至3.01%.