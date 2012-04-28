〔中股业绩〕宝钢股份首季净利同比降60%,预计二季度经营压力仍大

路透上海4月28日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周六公布一季报,今年1-3月实现净利润12.21亿元人民币,同比大幅下降60.22%,因一季度钢铁市场弱平衡和高成本,国内钢铁行业整体经营形势严峻.

宝钢并指出,3月份以来钢铁行业经营状况有所好转.展望二季度,下游需求可能出现分化,长材季节性需求将继续释放,价格有望延续温和上涨势头,推动矿价仍有小涨空间;但制造业复苏基础尚不稳固,尤其是板材产品需求仍然低迷,板材市场面临调整压力,钢铁企业经营压力依然突出.