〔中港股业绩〕广汽集团首季净利同比降37%,因费用上升及销量下降

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)周六公布季报,今年一季度实现净利润9.02亿元人民币,同比下滑37.29%,因费用上升以及投资企业销量下降所致.
一季度广汽集团实现营业收入24.19亿元,同比下降10.7%,投资收益11.90亿元,同比减22.8%,基本每股收益0.15元.
广汽集团是国内第六大汽车集团,去年销售汽车72万辆,2010年其以介绍形式发行H股,并换股整合骏威汽车后上市.今年广汽集团透过换股合并实现A股上市,是次广汽集团增发2亿8,696.24万A股,全部用于换股吸收合并其A股子公司广汽长丰,并没有募集资金.
广汽集团与日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)、三菱汽车(7211.T)及意大利菲亚特FIA.MI等都成立合资公司,部分合资公司已成公司主要利润来源.
广汽集团A股周五收报8.30元;H股收报8.40港元,过去一个月累计上涨9%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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