〔中港股业绩〕广汽集团首季净利同比降37%,因费用上升及销量下降

广汽集团是国内第六大汽车集团,去年销售汽车72万辆,2010年其以介绍形式发行H股,并换股整合骏威汽车后上市.今年广汽集团透过换股合并实现A股上市,是次广汽集团增发2亿8,696.24万A股,全部用于换股吸收合并其A股子公司广汽长丰,并没有募集资金.