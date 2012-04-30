美国顾忌中国军方太空能力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月27日电---智库“2049项目研究所”发布报告称，中国太空能力发展，可能不利于美国在北京万一对台湾动武时作出军事回应。
该智库受美国国会委托进行了此项研究，研究报告长达84页。报告指出，中国军方迅速发展太空计划，以巩固政权，并防止主权和领土完整遭挑战。
北京曾表示，不排除必要时武力统一台湾的可能性。
而美国基于《1979年台湾关系法》，认为“若以和平手段以外的途径决定台湾未来，会危及西太平洋地区和平与安全，对美国事关重大”。
研究报告称，中国军队太空计划的发展，可能牵制美国在亚太地区的行动自由，因北京可以利用卫星追踪美国航空母舰，并以反舰弹道导弹瞄准。
报告指出，中国人民解放军正通过扩大天基遥感、通讯和导航卫星，来加强在亚太地区监测能力。
报告指出，这类太空能力可能有助于中国在西太平洋、南中国海和其他地区对目标的威慑力。而中国反舰弹道导弹的潜在目标中，将包括“试图干预的美国力量”，譬如航空母舰。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。