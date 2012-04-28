〔中国外汇〕3月银行代客结售汇顺差78亿美元,环比增近八成

银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一.中国3月录得贸易顺差53.5亿美元,逆转上月大幅逆差的局面,而当月外商直接投资(FDI)同比下降6.1%至117.57亿美元,两者之和为171.07亿美元.

中国人民银行此前公布数据显示,今年3月外汇占款余额为25.65万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,246亿元人民币,连续三个月增加.[ID:nSB1399978]

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)