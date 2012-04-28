〔中国外汇〕3月银行代客结售汇顺差78亿美元,环比增近八成

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国国家外汇管理局周六公布,3月银行代客结售汇录得顺差78亿美元,较上月44亿美元大幅增长77.3%.
外管局数据显示,3月银行代客结汇1,327亿美元,售汇1,248亿美元.
今年一季度,银行代客累计结售汇顺差316亿美元,其中累计结汇3,702亿美元,售汇3,386亿美元.
银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一.中国3月录得贸易顺差53.5亿美元,逆转上月大幅逆差的局面,而当月外商直接投资(FDI)同比下降6.1%至117.57亿美元,两者之和为171.07亿美元.
中国人民银行此前公布数据显示,今年3月外汇占款余额为25.65万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,246亿元人民币,连续三个月增加.[ID:nSB1399978]
外管局数据并显示,3月境内银行代客涉外收入2,141亿美元,对外付款1,992亿美元,银行代客涉外收付款顺收149亿美元.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
12年3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
代客结售汇顺差 78 44 194 -153 -8 32 260 378 432 430 519 447 409
代客收付顺收 149 137 265 7 179 109 120 260 330 437 328 245 307
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
参看详情,请点选中国外管局网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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