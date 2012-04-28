〔中国新股〕中邮速递A股IPO申请下周五审核,拟发至多40亿A股--证监会

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国证监会发审委周六公告称,将于下周五(5月4日)审核中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请,中邮速递此次拟发行至多40亿股A股,募集资金计划使用金额99.78亿元人民币,如顺利获批,有望成为今年国内最大IPO融资案.
证监会网站预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)显示,本次拟发行规模占发行后总股本的比例不超过33.33%.募集资金将投向生产场地建设、信息低通及配套建设等项目.
此次A股IPO保荐人(主承销商)为中信证券.
中国邮政速递整体承继了控股股东中国邮政集团的速递业务与物流业务,通过自营及邮政集团代理,中邮速递在全国合计拥有营业网点45,418个.
2011年,中邮速递实现营业收入258.85亿元,净利润9.02亿元.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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