〔中国新股〕中邮速递A股IPO申请下周五审核,拟发至多40亿A股--证监会

路透上海4月28日电---中国证监会发审委周六公告称,将于下周五(5月4日)审核中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请,中邮速递此次拟发行至多40亿股A股,募集资金计划使用金额99.78亿元人民币,如顺利获批,有望成为今年国内最大IPO融资案.

证监会网站预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)显示,本次拟发行规模占发行后总股本的比例不超过33.33%.募集资金将投向生产场地建设、信息低通及配套建设等项目.