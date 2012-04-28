〔中国新债〕星展银行(中国)下周五将发行5亿元固息金融债,期限三年

路透上海4月28日电---新加坡星展银行(DBSM.SI)(中国)有限公司周六公告称,将于下周五(5月4日)在中国银行间市场发行至多5亿元固息金融债,期限三年,募集资金将主要用于支持中小企业信贷业务等.

刊登在中国债券信息网的公告显示,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期内固定不变.

该期债缴款日和起息日同为5月7日,发行期限为5月4日-7日.主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK).

本次募集资金将全部用于中国境内,主要用于扩大该行资金来源,扩展业务,并支持发展中小企业的信贷业务,支持上海建设国际金融与航运中心.(完)

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