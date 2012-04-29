〔货币市场〕美国货币市场周末前极为淡静,开始为非农就业报告做准备

路透纽约4月27日电---美国货币市场周五交易淡静,在周三消化掉美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策声明后,现在正为下周五出炉的非农就业报告作准备.

"市场一片死寂."多伦多道明证券(美国)董事总经理Ken Silliman表示.

"联邦公开市场委员会(FOMC)会议是本周市场严阵以待的大事情,在此之后没有太多东西可供消化,因此市场已开始为非农就业报告的出炉着准备."他说.

美国劳工部将于5月4日公布4月就业报告.

Silliman称有来自9-12家机构的买兴,"对一些投资者而言,目前的收益水平更有吸引力一些".

"我们也看到一些外国央行买进极短期美国国库券."他补充道.不过"货币市场波动率之低颇令人意外."

巴克莱资本的市场分析师Joseph Abate表示,标准普尔周四调降西班牙信用评级对市场并无影响.这是标普今年以来第二度调降西班牙评级.

两年期或更短期限的投资工具"一动也不动,"Silliman说,"所有的变化都出现在期限更长的品种上,也就是五年期到30年期".

他说,一般抵押品回购利率在14个基点左右持稳.该利率在本周稍早一度上扬,因为房利美在4月25日进行本金与利息支付.

而美国财政部新债供应将在周一结算,再加上月底的仓位调整,可能推动回购利率攀升."不过在下周中段之前,预计一般抵押品回购利率将再次开始回落趋势."Silliman表示.

指标欧元区银行间拆借利率降至22个月低点,由于欧洲央行(ECB)自去年底以来,已向金融体系挹注了巨额资金.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=降至2010年6月以来最低水平.

欧洲央行向银行业者提供隔夜贷款的利率0.25%继续扮演货币市场利率底线的角色.(完)