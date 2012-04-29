〔货币市场〕美国货币市场周末前极为淡静,开始为非农就业报告做准备

《汇市简讯》欧元/美元再次下跌，焦点转向美联储和数据面
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透纽约4月27日电---美国货币市场周五交易淡静,在周三消化掉美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策声明后,现在正为下周五出炉的非农就业报告作准备.
"市场一片死寂."多伦多道明证券(美国)董事总经理Ken Silliman表示.
"联邦公开市场委员会(FOMC)会议是本周市场严阵以待的大事情,在此之后没有太多东西可供消化,因此市场已开始为非农就业报告的出炉着准备."他说.
美国劳工部将于5月4日公布4月就业报告.
Silliman称有来自9-12家机构的买兴,"对一些投资者而言,目前的收益水平更有吸引力一些".
"我们也看到一些外国央行买进极短期美国国库券."他补充道.不过"货币市场波动率之低颇令人意外."
巴克莱资本的市场分析师Joseph Abate表示,标准普尔周四调降西班牙信用评级对市场并无影响.这是标普今年以来第二度调降西班牙评级.
两年期或更短期限的投资工具"一动也不动,"Silliman说,"所有的变化都出现在期限更长的品种上,也就是五年期到30年期".
他说,一般抵押品回购利率在14个基点左右持稳.该利率在本周稍早一度上扬,因为房利美在4月25日进行本金与利息支付.
而美国财政部新债供应将在周一结算,再加上月底的仓位调整,可能推动回购利率攀升."不过在下周中段之前,预计一般抵押品回购利率将再次开始回落趋势."Silliman表示.
指标欧元区银行间拆借利率降至22个月低点,由于欧洲央行(ECB)自去年底以来,已向金融体系挹注了巨额资金.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=降至2010年6月以来最低水平.
欧洲央行向银行业者提供隔夜贷款的利率0.25%继续扮演货币市场利率底线的角色.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。