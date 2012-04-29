〔美国股市〕ADR连续第二周收高,墨西哥AMX表现亮眼

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约4月27日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,并且连续第二周收高,墨西哥企业America Movil涨势亮眼.
拉美最大的手机公司America Movil公布第一季净利增幅超过预期.其在美国市场上(AMX.N)股价跳涨4%至26.15美元,创下10月底以来最大单日百分比涨幅.
墨西哥ADR指数.BKMX上扬3.1%.除了America Movil之外,Grupo Televisa(TV.N)大涨6.3%至21.74美元,也为该指数提供了上涨动力.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.42%,本周收高0.8%.与之相比,标准普尔500指数.SPX.INX周五微升0.2%,周线收升1.8%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.39%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%.
英商巴克莱(BCS.N)与苏格兰皇家银行(RBS.N)是表现最佳的欧洲企业,分别收高4.8%和3%.
亚洲企业ADR指数.BKAS升0.43%.
台湾联电(UMC.N)上扬2.7%报2.68美元,台积电(TSM.N)则攀升2.1%至16.15美元,也跻身当日表现最佳的个股之列.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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