〔美国股市〕ADR连续第二周收高,墨西哥AMX表现亮眼

路透纽约4月27日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,并且连续第二周收高,墨西哥企业America Movil涨势亮眼.

拉美最大的手机公司America Movil公布第一季净利增幅超过预期.其在美国市场上(AMX.N)股价跳涨4%至26.15美元,创下10月底以来最大单日百分比涨幅.

墨西哥ADR指数.BKMX上扬3.1%.除了America Movil之外,Grupo Televisa(TV.N)大涨6.3%至21.74美元,也为该指数提供了上涨动力.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.42%,本周收高0.8%.与之相比,标准普尔500指数.SPX.INX周五微升0.2%,周线收升1.8%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.39%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%.

英商巴克莱(BCS.N)与苏格兰皇家银行(RBS.N)是表现最佳的欧洲企业,分别收高4.8%和3%.

亚洲企业ADR指数.BKAS升0.43%.

台湾联电(UMC.N)上扬2.7%报2.68美元,台积电(TSM.N)则攀升2.1%至16.15美元,也跻身当日表现最佳的个股之列.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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