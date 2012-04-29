《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月27日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.22 +0.20 +0.34 2011733
搜狐 (SOHU.O) 55.76 +1.84 +3.41 1919517
网易 (NTES.O) 60.00 -0.42 -0.70 615953
百度 (BIDU.O) 134.44 +1.23 +0.92 3218748
亚信科技 ASIA.O 11.89 +0.26 +2.24 229585
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.15 +0.33 +2.09 6346812
联电 (UMC.N) 2.68 +0.07 +2.68 1483446
日月光 (ASX.N) 5.00 +0.01 +0.20 77275
矽品精密 (SPIL.O) 5.85 +0.03 +0.52 476980
和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.00 +0.12 20450
友达 (AUO.N) 4.52 -0.12 -2.59 252006
中华电信 (CHT.N) 30.90 +0.07 +0.23 51414
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.81 -0.47 -0.99 555715
香港
中国移动 (CHL.N) 54.52 +0.00 +0.00 202908
中国联通 (CHU.N) 17.75 +0.22 +1.25 355370
中国电信 (CHA.N) 53.64 +0.62 +1.17 26619
中芯国际 (SMI.N) 2.47 +0.02 +0.82 18567
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.03 -0.82 846
(完)
--整理 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)