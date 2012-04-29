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亚洲 | 2012年 4月 29日 星期日 11:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.22 +0.20 +0.34 2011733

搜狐 (SOHU.O) 55.76 +1.84 +3.41 1919517

网易 (NTES.O) 60.00 -0.42 -0.70 615953

百度 (BIDU.O) 134.44 +1.23 +0.92 3218748

亚信科技 ASIA.O 11.89 +0.26 +2.24 229585

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.15 +0.33 +2.09 6346812

联电 (UMC.N) 2.68 +0.07 +2.68 1483446

日月光 (ASX.N) 5.00 +0.01 +0.20 77275

矽品精密 (SPIL.O) 5.85 +0.03 +0.52 476980

和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.00 +0.12 20450

友达 (AUO.N) 4.52 -0.12 -2.59 252006

中华电信 (CHT.N) 30.90 +0.07 +0.23 51414

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.81 -0.47 -0.99 555715

香港

中国移动 (CHL.N) 54.52 +0.00 +0.00 202908

中国联通 (CHU.N) 17.75 +0.22 +1.25 355370

中国电信 (CHA.N) 53.64 +0.62 +1.17 26619

中芯国际 (SMI.N) 2.47 +0.02 +0.82 18567

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.03 -0.82 846

(完)

--整理 徐文焰

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