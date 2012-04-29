〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,疲弱GDP数据令市场冀望美联储放宽政策(更新版)

(新增细节)

* GDP数据疲弱刺激美联储进一步放宽政策的希望

* 尽管伊朗受到制裁,但全球原油供应大于预期--EIA

路透纽约4月27日电---美国原油期货周五收涨,为连续第六个交易日上涨,因冀望弱于预期的经济成长数据将促使美国联邦储备理事会(美联储)着手采取进一步的货币宽松举措.

美国第一季国内生产总值(GDP)初值显示,经济环比年率为增长2.2%,较第四季的3%有所放缓.

这一增幅小于经济学家预测的2.5%,但仍然强于本季度初认为的1.5%或更少.

市场交投清淡,但在场内交易结束前一小时开始有所活跃,交易员力图测试105美元阻力位,在收盘前几分钟油价一度触及该水准,但随后再度回落.

美股进入连续第四天上涨,因一些重量级个股的业绩增强,盖过了GDP逊于预期的影响.这也给石油期货也带来支撑.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2升0.38美元,或0.36%,结算价报每桶104.93美元,交易区间为103.74-105美元.

本周该近月原油期约涨1.88美元或1.82%,为连续第二周收高.

美国原油成交量为304,511口,根据路透数据,较30日平均值低43.9%,且为3月26日以来最低.

芝加哥期权交易所(CBOE)的石油波动指数.OVX显示,美国原油期货的隐含波动率降至纪录低点24.12,跌破周四创下的前低点24.60.

伦敦市场上,洲际交易所(ICE)-6月布兰特原油LCOM2结算价报每桶119.83美元,下跌0.09美元或0.08%,在尾盘时缩减跌幅,其较美国原油的升水也从周四的15.37美元缩窄至14.90.

NYMEX-5月取暖油期货HOK2收跌1.37美分或0.43%,报每加仑3.1807美元,全周收高5.68美分或1.8%,在4月20日当周下跌1.17%.

NYMEX-5月RBOB汽油期货RBK2结算价上升2.29美分或0.72%,报每加仑3.2062美元.本周该合约收高6.35美分或2%,上周跌6%.

商品期货交易委员会(CFTC)一周报告公布,对冲基金和其他大型投资者本周所持有的美国原油期货和期权的净多仓较4月24日当周减少2,878口至196,426.

美国能源资料协会(EIA)一项报告显示,3月和4月全球原油库存每日增加50万桶,尽管伊朗供应进一步减少.这让奥巴马政府有更大的空间进一步推行对伊朗的制裁.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 104.93 0.38 0.4% 103.74 105.00 162,179 192,832

7月原油 105.32 0.38 0.4% 104.14 105.37 35,066 46,723

5月RBOB汽油 3.2062 0.0229 0.7% 3.1694 3.2100 21,047 29,937

6月RBOB汽油 3.1445 0.0117 0.4% 3.1133 3.1528 68,340 63,141

5月取暖油 3.1807 -0.0137 -0.4% 3.1667 3.1966 11,233 23,597

6月取暖油 3.1835 -0.0149 -0.5% 3.1704 3.2051 64,323 69,291

ICE合约

6月布兰特 119.83 -0.09 -0.1% 119.06 119.95 166,243 225,240

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 304,511 417,413 528,842 1,564,195 -5,517

汽油 167,951 172,547 183,188 358,213 -11,595

取暖油 167,380 162,732 134,524 312,852 5,197 (完)