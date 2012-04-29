《美股一周展望》多空将围绕标普500指数再度较量,就业报告是重头戏

记者 Angela Moon/Rodrigo Campos 编译 徐文焰

路透纽约4月27日电---多空双方下周将围绕标准普尔500指数展开新一轮争夺.空头会否最终弃械投降,令多头得偿所愿?

标普500指数上周五勉力收在重要的心理关口1,400点上方,为4月初以来首见.不过即便当周上涨1.8%,该指数4月迄今仍下跌0.4%,而在5月来临前只剩一个交易日.

Chase Investment Counsel的高级量化分析师兼投资组合经理Brian Lazorishak指出,该指数收在1,400上方是正面讯号,但接近1,422点的近期高位则是更重要的技术水准.

"那才是我们在上档方面的关注重点,它可以确认指数还有进一步攀升的空间."Lazorishak说.

"若能收在该水准之上,将为测试2008年初的高点打开大门.而之后指数会很自然地至少升至2008年5月高点1,440."

下周美国将出炉的几项就业市场数据,以及企业财报季下半程的开始,都将受到密切关注.投资者希望从中了解这些因素是否足以推动股市向上突破近期的交易区间.

标普500指数今年以来上扬11.6%,1月、2月和3月分别上升4.4%、4.1%和3.1%,然而本月迄今却下滑0.4%.

"市场在过去几周的横盘整理足够缓解一个月前存在的任何超买状态."期权研究公司McMillan Analysis的总裁Larry McMillan在周五的一份报告中说.

"因此,市场有可能在2011年10月初开始的上涨基础上,再掀一波涨势."他说.

**就业报告受关注**

在投资者下周的关注排名中,政府周五公布的4月非农就业报告无疑位列榜首.3月非农就业岗位增幅回落至12万个,为10月以来最小,令投资者感到失望,即便失业率降至8.2%的三年低点.

在政府就业报告发布前,投资者将关注周三出炉的ADP就业报告,以及周四公布的一周初请失业金报告,从中寻找就业市场是否仍在积聚上行动能的蛛丝马迹.

在过去一周推动股市上涨的企业财报也将得到重视.

截至周五,标普500成份企业中已有57%的公司发布财报.据汤森路透数据,在这287家企业的财报中,72.8%的业绩表现超越分析师预期.

下周将公布业绩的企业包括周二的Chesapeake Energy(CHK.N)和辉瑞(PFE.N),周三的保德信金融集团(PRU.N)、时代华纳TWC.N和Visa(V.N),以及周四的卡夫食品KFT.N和维亚康母(Viacom)(VIAB.O).

华尔街日报周五称,摩根大通(JPM.N)执行长迪蒙(Jamie Dimon)还为下周组织了一次会议,由主要银行执行长和美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛参加.

该会议定于周三在纽约举行,预计重点将放在联储为限制银行对其他企业和政府的风险敞口而提出的建议.不过其他监管议题可能也会讨论到.(完)

--译文审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI