〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨13日,因小型船运输活动增加

路透4月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第13个交易日上涨,主要受小型船只运输活动增加所带动.

波罗的海乾散货运价指数微升8点或0.7%,至1,156点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨0.64%,日均获利达13,877美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.4%至1,499点,日均获利为6,478美元.

今年以来,海岬型船运日均获利已经下滑约76%.该类船只通常用于运输15万吨船货,包括铁矿石和煤等.

"过去几周即期船运活动稀少,因铁矿石出口大户没有出现在市场中,海岬型船运费率走势迟滞,接近每日6,500美元关口,没有大幅转升的迹象."RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在报告中写道.

轻便型和超轻便型船舶日均获利分别为8,873美元和11,526美元.(完)