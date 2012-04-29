〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨13日,因小型船运输活动增加

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透4月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第13个交易日上涨,主要受小型船只运输活动增加所带动.
波罗的海乾散货运价指数微升8点或0.7%,至1,156点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨0.64%,日均获利达13,877美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.4%至1,499点,日均获利为6,478美元.
今年以来,海岬型船运日均获利已经下滑约76%.该类船只通常用于运输15万吨船货,包括铁矿石和煤等.
"过去几周即期船运活动稀少,因铁矿石出口大户没有出现在市场中,海岬型船运费率走势迟滞,接近每日6,500美元关口,没有大幅转升的迹象."RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在报告中写道.
轻便型和超轻便型船舶日均获利分别为8,873美元和11,526美元.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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