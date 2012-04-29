〔全球汇市〕4月24日止当周投机客继续削减美元多头仓位--CFTC

路透纽约4月27日电---根据路透数据和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客连续第二周削减美元多头仓位.

4月24日止当周,美元净多头仓位从之前一周的226.3亿美元降至195.8亿美元.

仓位变化最大的是英镑,投机客改变原先持有该货币空头仓位的做法,转而持有7,536口英镑净多头仓位,为2011年8月以来最高.

加元净多头仓位升至44,224口,为2005年底以来最高.

投机客还削减欧元和日圆空头仓位.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月24日当周 4月17日当周

多头仓位 12,669 16,917

空头仓位 68,572 74,720

净仓位 -55,903 -57,803

欧元(125,000欧元为1口)

4月24日当周 4月17日当周

多头仓位 36,289 40,310

空头仓位 149,656 158,435

净仓位 -113,367 -118,125

英镑(62,500英镑为1口)

4月24日当周 4月17日当周

多头仓位 47,435 33,221

空头仓位 39,899 46,272

净仓位 7,536 -13,051

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月24日当周 4月17日当周

多头仓位 4,312 6,040

空头仓位 20,953 19,802

净仓位 -16,641 -13,762

加元(100,000加元为1口)

4月24日当周 4月17日当周

多头仓位 63,028 58,319

空头仓位 18,804 20,291

净仓位 44,224 38,028

澳元(100,000澳元为1口)

4月24日当周 4月17日当周

多头仓位 80,597 83,830

空头仓位 34,556 35,409

净仓位 46,041 48,421

(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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