〔全球汇市〕4月24日止当周投机客继续削减美元多头仓位--CFTC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约4月27日电---根据路透数据和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客连续第二周削减美元多头仓位.
4月24日止当周,美元净多头仓位从之前一周的226.3亿美元降至195.8亿美元.
仓位变化最大的是英镑,投机客改变原先持有该货币空头仓位的做法,转而持有7,536口英镑净多头仓位,为2011年8月以来最高.
加元净多头仓位升至44,224口,为2005年底以来最高.
投机客还削减欧元和日圆空头仓位.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月24日当周 4月17日当周
多头仓位 12,669 16,917
空头仓位 68,572 74,720
净仓位 -55,903 -57,803
欧元(125,000欧元为1口)
4月24日当周 4月17日当周
多头仓位 36,289 40,310
空头仓位 149,656 158,435
净仓位 -113,367 -118,125
英镑(62,500英镑为1口)
4月24日当周 4月17日当周
多头仓位 47,435 33,221
空头仓位 39,899 46,272
净仓位 7,536 -13,051
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月24日当周 4月17日当周
多头仓位 4,312 6,040
空头仓位 20,953 19,802
净仓位 -16,641 -13,762
加元(100,000加元为1口)
4月24日当周 4月17日当周
多头仓位 63,028 58,319
空头仓位 18,804 20,291
净仓位 44,224 38,028
澳元(100,000澳元为1口)
4月24日当周 4月17日当周
多头仓位 80,597 83,830
空头仓位 34,556 35,409
净仓位 46,041 48,421
(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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