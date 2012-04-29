(重温稿)〔纽约汇市〕美元本周收低,此前美国公布的第一季GDP数据令人失望

* 美元兑欧元和日圆下跌,此前美国公布GDP数据

* 标普调降西班牙债信评级,西班牙公债收益率突破6%

* 意大利公债标售顺利,缓和忧虑

* 日圆持坚,日本央行放宽政策影响不大

路透纽约4月27日电---美元兑欧元和日圆双双下探数周低点,此前公布的数据显示,美国第一季经济成长降温,令美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激政策的可能性增强.

经济成长不如预期,显示出企业减少投资、增加库存,与此同时,投资者担心就业增长不振会遏制消费者支出.

周五交易量下降.投资者在月底为下周美国非农就业报告做准备.在弱于预期的国内生产总值(GDP)数据将被确认,或暗示数据或被上修方面,报告将提供重要线索.

今日进行的意大利公债标售顺利,缓解了对欧元区二线国家债市的忧虑之情.此轮标售还抵消了西班牙主权债信评等被调降两个级距及该国经济数据不佳引发的不安情绪.受此影响,欧元走强.

美国经济数据令美元跌势加剧,令美元兑日圆跌至4月中以来最低.

"GDP数据不及预期,增加了美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的机率,"纽约Forex.com的高级汇市策略师Daniel Hwang表示,"市场未受西班牙评级被调降的影响,我们可以看到风险资产的上行动能依旧,因预期美联储的行动.这对美元不利,因增强了QE3的机率."

美联储推出第三轮量化宽松将对美元不利,因购买公债实际上增加了美元的供应.

欧元兑美元EUR=触及三周高位1.3270美元,尾盘上扬0.24%,报1.3240美元,根据路透数据,远高于1.3155美元的日低.

"美元兑欧元仍有下行的空间,"SMBC的首席交易商Joe DeGeronimo表示,称止损价在1.3275/80美元区域,之后为1.33美元.

"我认为,美元兑欧元稍早从1.3220美元升至1.3250美元是受来自中东和主权基金买盘推动.他们一直在逢低吸纳,之后,美元/欧元陷于狭窄区间内,"他表示.

美元兑日圆JPY=尾盘回落0.79%,报80.37日圆,日低为80.35日圆.

在纽约市场开始交易时,市场出现欧元买盘,之前,意大利标售59.5亿欧元的公债,分析师称,标售进展顺利.

这抵消了过去24小时一系列欧元区坏消息的影响.标准普尔周四晚间将西班牙评等从A调降至BBB+,展望为负面,警告称,预计西班牙政府的预算赤字状况将恶化,程度超过之前的预期,因经济萎缩.

西班牙周五公布的数据凸现经济疲弱的程度,该国失业率接近25%,零售销售连续第二十一个月下滑.

西班牙10年期公债收益率周五升穿6%.投资者抛售该国公债,并买入德债期货避险,令西班牙公债收益率升至纪录高位,后回落至5.9%的区间.

"如果关注评等被调降和西班牙经济数据,均十分低迷,"CIBC Global Markets的欧洲汇市策略部主管Jeremy Stretch表示.

市场还传言,准瑞士官方的欧元/瑞郎买盘提振欧元/美元.欧元兑瑞郎EURCHF=基本持平在1.2011瑞郎,日低为1.2001瑞郎.

这仅略低于瑞士央行设定的瑞郎/欧元汇率上限.

美元兑瑞郎CHF=触及三周低位.

**日圆走强**

日圆兑美元和欧元走强,因日本央行进一步放宽政策的行动被视为加大刺激规模而已,而非试图推动日本经济走出低迷状态的重大举措.

日本央行增加购债规模10万亿日圆,将购买公债的范围从距离到期日仅剩两年或不到两年的公债扩大至不到三年的公债,同时增加购买上市交易基金.

日本央行还将资产购买计划结束的时间从今年12月延长至明年6月.

日本央行可能放松政策的传言在市场流传数周后,日本出口商快速买入日圆.市场人士称,日本央行放松政策不足以将美元/日圆推升至3月触及的11个月高位.

欧元兑美元本周累积上扬0.356%,为连续第二周上扬.美元兑日圆本周回落1.447%.

英镑兑美元上涨0.51%,报1.6256美元,为连续第10日上扬.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3252 1.3208 +0.33 +2.37 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.24 81.01 -0.95 +4.29 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.36 107.00 -0.60 +6.83 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9062 0.9097 -0.38 -3.35 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6265 1.6174 +0.56 +4.70 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9803 0.9851 -0.49 -3.83 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0468 1.0378 +0.87 +2.38 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2014 -0.02 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8145 0.8165 -0.24 -2.21 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8221 0.8140 +1.00 +5.61 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7212 5.7422 -0.37 -4.27 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5840 7.5854 -0.02 -1.99 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7115 6.7185 -0.10 -2.56 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8999 8.8759 +0.27 -0.15 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/母红;审校 母红/利棣儿

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