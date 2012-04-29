《一周市场焦点》安全性将在投资者的前景展望中占据主要地位

* 欧元区忧虑令投资者重点关注保本

* 留意欧洲央行会议,寻找进一步支撑举措出台的迹象

* 风险较高资产料继续承压

记者 Richard Hubbard; 编译 郑茵

路透伦敦4月27日电---夹在全球经济成长迟滞和世界性债务削减趋势中动弹不得的投资者,即将迎来新的一周,而这一周或许又有一批糟糕的经济面消息出炉,愈演愈烈的欧元区债务忧虑近期同样看不到缓和的迹象.

市场焦点主要集中在欧洲央行月度政策会议,美国非农就业报告以及全球制造业前瞻数据上.制造业仍占全球经济20%的比重.

但这些事件料不会让投资者从欧元区不断恶化的危机中分心太多,这场危机正在推动对避险资产的需求.

"从投资者观点来说,就是要保本,"Standard Life Investments全球投资分析师Richard Batty说.该公司管理的资产规模达2,407亿美元.

"市场采取的是厌恶风险的态度."

Standard Life对第二季的全球展望仍稍显谨慎,看好美国股市和公司债,因看到美国经济增强的迹象,对欧洲和亚洲的风险资产依然持中性至减码的立场,认为这些地区中一些问题正在影响到不少经济体.

过去一周这些问题在欧洲已变得更为突出,新公布的数据暗示,许多国家的前景正在恶化,忧虑正在向欧元区更大也更稳定的经济体蔓延.

上周公布了一项针对欧元区范围的银行业贷款调查,是次调查首次将欧洲央行向银行业体系挹注的1万亿欧元(1.3万亿美元)完全计入在内.调查显示虽然银行业的放贷意愿提高,但企业的借贷需求却在下降.

这种疲弱反映在整个欧元区的企业信心调查中,而且随着欧洲第一季财报公布的全面启动,在许多企业财报中也得到体现,尤其是银行业.

在市场中,主要影响表现在德国公债和美国公债的收益率被推低至纪录低点附近,而欧洲主要股指--泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3一周大致持平,欧元EUR=也几无变动.

**呼吁促进经济增长**

由于前景日趋黯淡,欧元区政治领导人也呼吁由严格政府紧缩支出转为倡议出台更多以经济成长为导向的举措,但欧洲央行在周四政策会议上料不会因此而采取行动.

"欧洲央行将继续采取其等待观望的立场,措辞上不会有任何重大改变,"意大利裕信银行(UniCredit)经济学家Marco Valli说.

不过,市场将仔细品味央行在例行记者会上的表态,以寻找央行是否准备以某种形势放宽政策的迹象.

针对60位分析师的路透调查结果显示,四分之三的受访者预计欧洲央行会在未来三个月内重新开始购买公债,因欧元区债市的紧张形势日益严重.

未来一周有关促进经济增长的政治呼声有可能也会越来越响,因5月6日(周日)将迎来法国总统选举最后一轮投票以及希腊大选.

但市场可能对会这些置若罔闻.

"在我们看来,(关于经济成长)说的已经很多了,要是真有什么实质性的结果发生,那才叫出人意料,"Standard Life的Batty说.

德意志银行债信分析师Jim Reid认为,真正需要的是欧元区政府与欧洲央行之间更好地进行政策配合.

"有不少迹象表明,目前市场上的压力将会令有关政策响应的讨论重新被提起,并且令人相信目前的配合方式并不太好."

西班牙是欧元区第四大经济体,也是目前欧债危机的核心,该国将于周四进行的三年期和五年期公债标售,将是一场反映投资者信心的真正考验.

由于之前西班牙债信评级被意外下调两个级距,10年期公债收益率ES10YT=TWEB也在周五突破关键的6%水准,因此该国发债将会愈加受到关注.

**关注经济复苏**

除欧元区问题外,经济成长是投资者的最大担忧,此前公布的美国第一季经济成长环比年率仅为2.2%.

美国将于周五公布4月非农就业报告,预计数据料显示非农就业岗位增长17.5万个.3月意外仅增加12万个岗位,让所有市场对经济成长的期望大受打击.

就业数据公布前,还有供应管理协会(ISM)周二公布的4月制造业指数.

中国周二将要公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)以及周四的服务业PMI,也将进一步明确中国经济成长的前景.

今年迄今新兴市场股市表现良好,MSCI新兴市场指数.MSCIEF年内上涨逾11%,但对于欧元区二线国家经济体质的担忧升温,令市场在过去六周回吐部分涨幅.(完)