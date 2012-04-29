《综述》美国第一季经济增长放缓,因库存增长放慢与企业支出疲弱

* 第一季GDP环比年率初值为增长2.2%,较第四季放缓

* 消费者支出跳增,汽车销售畅旺

* 企业库存提供些许帮助,国防支出带来拖累

* 企业投资下滑,为2009年第四季以来首次

路透华盛顿4月27日电---美国第一季经济增长降温,因企业削减投资且库存补充速度放慢,不过消费者支出创下一年多以来最大增幅,缓和了冲击.

美国商务部周五公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.2%,较第四季3%的步伐放慢.

分析师原先预计的增长速度更快一些,不过国防支出再次大幅下降让他们感到吃惊.然而,经济增长仍强于分析师当季之初预计的1.5%或更低.

尽管经济增长步伐依然太慢,无法令寻求连任的美国总统奥巴马感到安心,但它也并非疲弱到足以使美国联邦储备理事会(美联储,FED)改变等待观望的货币政策立场.

"天并没有塌下来,只不过是经济成长缓慢.报告凸显出美国经济基础稳固,但仅止于此."Four Wood Capital Partners执行长Steven Baffico指出.

即便增长减慢,美国经济的表现仍优于多数发达经济体.欧洲一些经济体已经再次滑入衰退.

政府支出连续第六个季度减少,由于国防开支下滑,而且州和地方政府的撙节举措并未显露放松迹象.

汽车需求升温帮助抵消了政府与企业支出带来的拖累.企业支出的下滑为衰退结束以来首见.

分析师称,企业支出疲软可能是暂时现象,与企业税惠措施到期有关.目前企业的现金储备有2万亿(兆)美元.

另一个振奋人心的迹象是,房屋建筑活动升至2010年第二季以来最高水平,归功于冬季天气异常温暖.

分析师认为,虽然经济增长表现还没有疲弱到促使美联储再度祭出买债行动的地步,但仍强化了央行的观点,即利率应至少在2014年底之前维持在近零水准.

联储主席贝南克周三对现有政策立场表现出放心的态度,尽管他并不排除若经济恶化,将买入更多债券的可能性.

"对于希望长时间保持低利率的人而言,该报告正中他们的下怀."Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说.

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**消费支出强劲**

美国股市上涨,并创下逾一个月最大单周涨幅,因亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)的获利超越预估,抵消了GDP的影响.

美国公债价格走软,美元指数亦下滑.

尽管消费者支出在第一季为经济增长作出贡献,但报告中部分细节仍为第二季描述了一种不太美妙的景象.

占美国经济活动约70%比重的消费者支出第一季增长2.9%,去年第四季为增加2.1%.

汽车生产商报告第一季汽车销量创四年来最大增幅.这部分归因于去年日本地震与海啸导致热门车型供应中断后,积压需求的释放.

汽车生产商为第一季GDP增长贡献了1.12个百分点,比前季高出一倍以上;第一季耐久财(耐用品)订单大增15.3%.

不过第二季不太可能重现这一强劲表现,因为汽车前期销售状况不佳.

随着经济表现低迷以及就业市场初步显露疲态,消费者支出大增的势头很可能将消退.

"储蓄率下降以及收入不高对消费前景不利."美银美林分析师Neil Dutta说.

另一份报告现实,4月消费者信心状况几无变动.汤森路透/密西根大学公布的4月消费者信心指数终值为76.4,3月终值为76.2.[ID:nSB1516980]

库存对GDP的贡献略多于0.5个百分点,少于第四季的1.81个百分点.但这表明企业补充库存情况可能在第二季成为经济增长的拖累.

随着能源价格飙升,通胀压力加剧,也遏制了GDP增长.个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%,高于第四季1.2%的升幅.核心PCE指数升2.1%,也高于前季的1.3%.(完)