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市场报道 | 2012年 4月 29日 星期日 14:23 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金4月24日持仓报告(表)

路透4月27日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年4月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(395,389口)

165,003 30,009 26,739 148,994 316,231 340,736 372,979 54,653 22,410

较4月17日变动(减少3,137口)

-3,697 3,314 -2,021 3,264 -5,590 -2,454 -4,297 -683 1,160

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.7 7.6 6.8 37.7 80.0 86.2 94.3 13.8 5.7

各类交易商数量(总计为289家)

148 70 67 50 47 228 159 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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