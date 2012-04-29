版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 29日 星期日 14:22 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货4月24日持仓报告(表)

路透4月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,539,257口)

356,816 144,430 482,243 616,873 849,355 1455932 1476028 83,325 63,229

较4月17日变动(减少31,256口)

-8,527 -7,358 3,763 -24,684 -23,823 -29,448 -27,418 -1,808 -3,838

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.2 9.4 31.3 40.1 55.2 94.6 95.9 5.4 4.1

各类交易商数量(总计为322家)

122 80 145 94 95 287 265 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐