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市场报道 | 2012年 4月 29日 星期日 14:21 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货4月24日持仓报告(表)

路透4月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(815,826口)

297,462 48,120 138,332 312,360 527,619 748,154 714,071 67,672 101,755

较4月17日变动(增加3,994口)

11,293 -4,644 -7,529 -633 16,402 3,131 4,229 863 -235

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.5 5.9 17.0 38.3 64.7 91.7 87.5 8.3 12.5

各类交易商数量(总计为601家)

240 100 203 154 209 489 455 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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