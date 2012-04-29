〔CFTC报告〕CBOT小麦期货4月24日持仓报告(表)

标题新闻：西班牙2月制造业PMI降至54.8但仍高于荣枯分界线，投入成本涨速创2011年4月以来最高
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路透4月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(456,752口)
100,754 154,525 68,174 256,911 180,622 425,839 403,321 30,913 53,431
较4月17日变动(减少11,677口)
5,142 -261 -11,972 -3,461 -790 -10,291 -13,023 -1,386 1,346
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.1 33.8 14.9 56.2 39.5 93.2 88.3 6.8 11.7
各类交易商数量(总计为378家)
99 154 127 80 97 262 310 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575