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市场报道 | 2012年 4月 29日 星期日 14:20 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货4月24日持仓报告(表)

路透4月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(456,752口)

100,754 154,525 68,174 256,911 180,622 425,839 403,321 30,913 53,431

较4月17日变动(减少11,677口)

5,142 -261 -11,972 -3,461 -790 -10,291 -13,023 -1,386 1,346

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.1 33.8 14.9 56.2 39.5 93.2 88.3 6.8 11.7

各类交易商数量(总计为378家)

99 154 127 80 97 262 310 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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