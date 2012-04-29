〔CFTC报告〕CBOT小麦期货4月24日持仓报告(表)

路透基点：台湾企银启动Valleyfield的4,000万美元再融资交易--TRLPC

路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。