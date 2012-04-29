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市场报道 | 2012年 4月 29日 星期日 14:19 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货4月24日持仓报告(表)

路透4月27日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年4月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,843口)

58,416 50,044 14,918 92,411 103,560 165,745 168,522 17,098 14,321

较4月17日变动(减少5,253口)

1,699 -4,921 678 -6,516 998 -4,139 -3,245 -1,114 -2,008

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 27.4 8.2 50.5 56.6 90.6 92.2 9.4 7.8

各类交易商数量(总计为260家)

97 80 69 54 59 188 176(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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