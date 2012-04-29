(重发)〔中国证券〕沪深交易所发布退市制度征求意见稿,新增净资产等评价指标

(重发以调整标头符号)

* 新增净资产和营业收入等评价指标

* 新增股票成交量和成交价格两个市场交易方面退市条件

* 引入非标准审计意见作为退市条件

* 提出退市整理板等退市衔接安排

* 进一步完善恢复上市的条件

路透上海4月29日电---中国股市退市制度将进一步得到完善.上海和深圳证券交易所周日均发布上市公司退市制度征求意见稿,其中新增净资产,营业收入和市场交易等评价指标,同时引入非标准审计意见作为退市条件,并提出设立退市整理板等退市衔接安排.

沪深交易所在其网站分别发布《完善上市公司退市制度的方案(征求意见稿)》及《关于改进和完善主板、中小企业板上市公司退市制度的方案(征求意见稿)》,主要内容基本相同,意见征求截止时间均为5月20日.深交所此前已发布创业板股票上市规则,5月1日起创业板退市制度正式实施.

上证所的征求意见稿指出,本次方案重点从两个方面对现行退市制度进行了调整.一是为提高退市制度的完备性和可操作性,增加相关暂停上市、终止上市指标,细化相关标准,明确恢复上市的条件,完善退市程序;此外,为进一步保护投资者权益,提出风险警示板、退市整理板、退市公司股份转让服务、退市公司重新上市等退市衔接安排.

方案提出,新增和调整的退市评价指标包括:净资产指标、营业收入指标、纳入审计意见类型指标、市场指标、扩大适用未在法定期限内如期披露年报的指标、纳入扣除非经常性损益后的净利润指标.

其中净资产指标方面,两市均规定,上市公司最近一年年末净资产为负数的,对其股票实施退市风险警示;最近两年年末净资产均为负数的,其股票应终止上市.而营业收入的指标则规定,最近两年营业收入均低于1,000万元人民币的,对其股票实施退市风险警示;最近三年营业收入均低于1,000万元的,其股票应暂停上市;最近四年营业收入均低于1,000万元的,其股票应终止上市.

在市场指标方面(不适用于仅发行B股的上市公司),沪市上市公司出现最近连续120个交易日(不含停牌交易日,下同)累计股票成交量低于500万股或连续30个交易日每日收盘价均低于股票面值的,其股票应终止上市.深圳则规定,主板公司连续120个交易日累计成交量低于500万股的,中小板公司低于300万股的,其股票将直接终止上市;股票成交价格连续低于面值退市方面深圳则更为严格,仅为连续20个交易日.

为做好退市衔接安排,两市均拟设立退市整理板,为已被决定退市的公司提供30个交易日的股票转让安排,公司股票在30个交易日结束后终止上市.

此外,为防止暂停上市公司通过调节财务指标等方法实现恢复上市,沪深交易所还完善了恢复上市的条件.参照首次公开发行和再融资的计算方法,以扣除非经常性损益前后的净利润孰低作为盈利判断标准.同时,上市公司暂停上市后,其最近一年财务报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的,其股票应终止上市,交易所将不受理其恢复上市申请.

而为确保原有退市制度与新退市制度的顺利衔接,沪深交易所均给予市场必要的过渡期.对于2012年1月1日前已暂停上市的公司,在2012年12月31日前,交易所根据原退市制度对其作出恢复上市或者终止上市的决定.(完)

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