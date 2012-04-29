〔韩国数据〕3月工业生产较前月下滑3.1%,预估为增长

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透首尔4月30日电---韩国周一公布的数据显示,该国3月经季节调整的工业生产较2月下滑3.1%,逊于市场预期,且为亚洲第四大经济体韩国的景气复苏前景蒙上阴影.
韩国国家统计局数据显示,3月衡量矿业、制造业、电力及天然气产业增加值的工业生产指数,较上年同期成长0.3%.
路透调查预估中值为3月经季节调整工业生产较前月增加0.2%,较上年同期则成长2.5%.
3月服务业产出经季节调整后较前月下滑1.0%.(完)
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--编译 张若琪;审校 张明钧
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