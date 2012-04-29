欧洲经济指标预测--4月30日-5月7日****

路透基点：台湾企银启动Valleyfield的4,000万美元再融资交易--TRLPC
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透4月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月30日当周---------------------------------
4月30日-5月4日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -0.5% +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) +0.5% -0.6%
4月30日(一)
0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +1.0% -1.1%
(较上年同期) +0.5% +1.7%
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 3月 -- +2.3%
M3货供额(较上年同期) +2.8% +2.8%
民间贷款(较上年同期) +0.7% +0.7%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +2.5% +2.7%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) +0.8% +2.5%
(较上年同期) +3.6% +3.8%
5月1日(二)
0828 英国CIPS制造业PMI 4月 51.5 52.1
5月2日(三)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 50.5 51.1
0743 意大利Markit制造业PMI 4月 47.0 47.9
0748 法国Markit制造业PMI 4月 47.3 47.3
0753 德国制造业PMI 4月 46.3 46.3
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 减少1 减少1.8
未经季节调整失业人口(万人) 290 300
经季节调整失业率 6.7% 6.7%
经季节调整失业人口(万人) -- 284.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.0 46.0
0800 意大利失业率 3月 9.4% 9.3%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加3 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加10 增加12
抵押贷款批准件数(千件) 48.0 49.0
M4货供额(较前月) -- -1.9%
0830 英国建筑业PMI 4月 54.0 56.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
0900 欧元区失业率 3月 10.9% 10.8%
5月3日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
0828 英国CIPS服务业PMI 4月 54.2 55.3
0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%
5月4日(五)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3
0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4
综合PMI -- 46.8
0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9
综合PMI 47.4 47.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%
(较上年同期) -1.1% -2.1%
---------------------------------5月7日当周---------------------------------
5月7日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2%
经季节调整的失业率 -- 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -1.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心 5月 -- 负14.7
1000 德国工业订单(较前月) 3月 -- +0.3%
2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10 (完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠