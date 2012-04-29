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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--4月30日-5月7日****

路透4月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月30日当周------------------------------------

4月29日(日)

2300 韩国工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.8%

(较上年同期) +2.5% +14.4%

服务业产出(较前月) -- +0.9%

4月30日(一)

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% -0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.6%

5月1日(二)

0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -1.4%

进口(较上年同期) +1.4% -1.4%

贸易收支(亿美元) -- 顺差25

5月2日(三)

-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 51.96

0130 日本加班工资 3月 -- +3.4%

5月3日(四)

暂无重要数据

5月4日(五)

暂无重要数据

---------------------------------5月7日当周------------------------------------

5月7日(一)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +2.8%

(较前月) -- +0.6%(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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