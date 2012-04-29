《美国重要政经日程》--4月30日

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 商务部公布3月个人所得和个人支出
1400 - 商务部公布零售销售年度基准修正,公布第一季住房自有率和出租空置率
1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物状况报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575