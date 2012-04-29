〔亚洲汇市〕美元在亚洲盘初持稳,风险货币受到支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
2254GMT---美元在周一亚洲市场盘初持稳,周五曾遭遇重创,因此前公布的美国经济成长数据令人失望,让人们继续认为,美国指标利率仍会在一段时间内维持近零水准.
此消息亦刺激风险偏好,因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台更多量化宽松政策.澳元和新西兰元回升至数周高位附近.
美元指数.DXY处于一个月低点78.761附近,美元兑日圆JPY=EBS承压,最新报80.360,之前一度触及80.250,为2月底以来最弱水准.
美元兑日圆正快速逼近关键支撑位80.10,该水准为一目均衡云区底部及76.02-84.18此波走势的50%回档位.
欧元兑美元EUR=EBS持坚于1.32410,远离上周五所及低点1.3157.
亚洲方面今日出炉的数据不多,因日本和中国市场休市.周一稍晚将公布德国零售销售,美国芝加哥联储采购经理人指数和美国消费数据.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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