〔亚洲汇市〕美元在亚洲盘初持稳,风险货币受到支撑

2254GMT---美元在周一亚洲市场盘初持稳,周五曾遭遇重创,因此前公布的美国经济成长数据令人失望,让人们继续认为,美国指标利率仍会在一段时间内维持近零水准.

此消息亦刺激风险偏好,因预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台更多量化宽松政策.澳元和新西兰元回升至数周高位附近.

美元指数.DXY处于一个月低点78.761附近,美元兑日圆JPY=EBS承压,最新报80.360,之前一度触及80.250,为2月底以来最弱水准.

美元兑日圆正快速逼近关键支撑位80.10,该水准为一目均衡云区底部及76.02-84.18此波走势的50%回档位.

欧元兑美元EUR=EBS持坚于1.32410,远离上周五所及低点1.3157.

亚洲方面今日出炉的数据不多,因日本和中国市场休市.周一稍晚将公布德国零售销售,美国芝加哥联储采购经理人指数和美国消费数据.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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