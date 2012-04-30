〔金砖国家〕4月27日股汇市收盘纵览

路透4月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月27日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.35%,报1,019.50点.

中国股市:沪综指小幅收跌,成交明显降温,显示五一"小长假"前投资者趋于谨慎.分析人士认为,政策放松预期和流动性改善可能令股市仍将保持上涨趋势,但若仍无实质性政策出台,短线涨势或会趋于平缓.沪综指.SSEC收报2,396.316点,跌8.38点,或0.35%;上海A股成交额降至838亿元人民币.本周沪综指累计下跌0.44%,终结此前连续三周涨势,但本月总共仍大幅上涨5.9%.[.SSCN]

香港股市:小跌,并创本月单周最差表现,结束连续三周的周升势头.在中国银行周四晚些时候公布季度获利后,金融股对大盘构成拖累.恒生指数.HSI收低0.33%至20,741.45点,本周跌1.28%.恒生国企指数.HSCE下滑0.06%至10,905.1点,本周跌1.31%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收跌,较中间价跌幅更是超过0.5%,为央行宣布扩大波幅以来首现.即期汇价交易区间继续显着脱离连续创新高的中间价,显示目前供需等市场因素对人民币汇率走势影响日渐明显,汇率形成机制改革初见效果.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水301点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3403元.[CNY/CN][ID:nSB1516782]

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印度股市:主要股指收盘持平,因业绩胜过预期的ICICI银行涨势,被投资者继续对ITC等近期领涨个股获利了结所抵销,表明投资者的不确定性很大.指标BSE指数.BSESN微升0.02%,至17,134.25点,当周下跌1.4%.[.BO][ID:nL3E8FR61V]

印度汇市:印度卢比周五收盘持平,但录得连续第四个周跌幅,因投资者增加对卢比的空头押注,目前卢比汇价正体现印度经济和财政挑战的巨大不确定性.印度卢比兑美元INR=D2收盘报52.54/55,与周四收盘价52.55/56基本齐平,日内波动区间在52.47-52.73.全周跌幅近1%.[INR/][ID:nL3E8FR7CQ]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,593.970点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升1.69%至845.77点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.34%至29.4100;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.39%,报39.0250.

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巴西股市:拉丁美洲股市涨跌不一,巴西股指下挫,受美国经济增长放缓的担忧拖累.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.81%,至61,691.21点.[ID:nL2E8FRLZN]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元持稳,因巴西政府威胁采取更多干预措施,而巴西央行再度降息的前景令该货币承受下行压力.巴西雷亚尔兑美元BRBY微升0.08%至1.8838.[ID:nL2E8FR9BX]

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南非股市和汇市周五因全国假日休市.[.J][ZAR/]