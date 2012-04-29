〔表格〕新西兰3月贸易顺差缩减,因奶制品等出口额下降

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透惠灵顿4月30日电---周一公布的数据显示,新西兰截止3月一年的贸易顺差小于预期,因奶产品、原油和水果出口额减少.
新西兰统计局公布,新西兰截至3月31日的一年贸易顺差为2.07亿新西兰元(合2.52亿美元),截至2月的一年贸易顺差经修正后为6.55亿新西兰元.
新西兰3月贸易顺差为1.34亿新西兰元,2月为顺差2.02亿新西兰元.
路透调查中受访分析师的预估为,3月为贸易顺差4.45亿新西兰元,截止3月的一年贸易顺差为4.90亿.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
12年3月 前月 上年同期
贸易收支 顺差1.34 顺差2.02(顺差1.61) 顺差5.83
出口 42.2 36.2(35.9) 46.2
进口 40.8 34.1(34.3) 40.4
---------------------------------------------------------------
年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至12年3月一年 截至12年2月一年 截至11年3月一年
贸易收支 顺差2.1 顺差6.6 顺差7.4
出口 474.8 478.7 447.6
进口 472.7 472.5 440.2
新西兰统计局称,4月数据将于5月24日公布.(完)
浏览新西兰数据相关新闻,请点选[ECI-NZ-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 郑茵;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)