〔表格〕新西兰3月贸易顺差缩减,因奶制品等出口额下降

路透惠灵顿4月30日电---周一公布的数据显示,新西兰截止3月一年的贸易顺差小于预期,因奶产品、原油和水果出口额减少.

新西兰统计局公布,新西兰截至3月31日的一年贸易顺差为2.07亿新西兰元(合2.52亿美元),截至2月的一年贸易顺差经修正后为6.55亿新西兰元.

新西兰3月贸易顺差为1.34亿新西兰元,2月为顺差2.02亿新西兰元.

路透调查中受访分析师的预估为,3月为贸易顺差4.45亿新西兰元,截止3月的一年贸易顺差为4.90亿.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

12年3月 前月 上年同期

贸易收支 顺差1.34 顺差2.02(顺差1.61) 顺差5.83

出口 42.2 36.2(35.9) 46.2

进口 40.8 34.1(34.3) 40.4

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至12年3月一年 截至12年2月一年 截至11年3月一年

贸易收支 顺差2.1 顺差6.6 顺差7.4

出口 474.8 478.7 447.6

进口 472.7 472.5 440.2

新西兰统计局称,4月数据将于5月24日公布.(完)

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