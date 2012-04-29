〔韩国数据〕5月制造业景气判断指数持平4月--央行调查

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔4月30日电---韩国央行周一表示,5月韩国经季节调整的制造业景气判断指数为连续第三个月持稳于84.
韩国央行在声明中公布,未经季节调整的制造业景气判断指数升至95,表明对未来业务状况的信心略有改善.
该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.
央行表示,比起上个月的调查,有更多制造企业指出出口疲弱和竞争加剧打压他们的前景.
韩国央行称,此次调查是于4月16-23日对全国23个主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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