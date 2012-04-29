〔韩国数据〕5月制造业景气判断指数持平4月--央行调查

路透首尔4月30日电---韩国央行周一表示,5月韩国经季节调整的制造业景气判断指数为连续第三个月持稳于84.

韩国央行在声明中公布,未经季节调整的制造业景气判断指数升至95,表明对未来业务状况的信心略有改善.

该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.

央行表示,比起上个月的调查,有更多制造企业指出出口疲弱和竞争加剧打压他们的前景.

韩国央行称,此次调查是于4月16-23日对全国23个主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)