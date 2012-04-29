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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 07:33 BJT

〔表格〕韩国3月工业生产较前月下滑3.1%,远逊于预估

路透首尔4月30日电---韩国周一公布的数据显示,该国3月经季节调整的工业生产较2月下滑3.1%,逊于市场预期,且为亚洲第四大经济体韩国的景气复苏前景蒙上阴影.[ID:nSB1518184]

韩国国家统计局公布的3月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

3月 *2月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 +0.3 -3.1 +14.3 +0.6

工厂出货 -0.1 ~ +13.9 ~

面向国内 -3.7 ~ +11.4 ~

面向出口 +4.0 ~ +16.7 ~

库存 +15.5 ~ +19.8 ~

工厂平均设备利用率(%) 78.2 81.1

服务业产出 +1.4 -1.0 +5.6 +1.2

零售销售 持平 -2.7 +5.4 +2.5

资本投资总额 +1.0 -7.0 +23.8 -3.9

建筑开工总额 -7.9 -1.8 +9.0 +5.4

^综合领先指标 ~ +0.4 ~ +1.0

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 肖群英;审校 王兴亚

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