〔表格〕韩国3月工业生产较前月下滑3.1%,远逊于预估

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔4月30日电---韩国周一公布的数据显示,该国3月经季节调整的工业生产较2月下滑3.1%,逊于市场预期,且为亚洲第四大经济体韩国的景气复苏前景蒙上阴影.[ID:nSB1518184]
韩国国家统计局公布的3月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
3月 *2月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 +0.3 -3.1 +14.3 +0.6
工厂出货 -0.1 ~ +13.9 ~
面向国内 -3.7 ~ +11.4 ~
面向出口 +4.0 ~ +16.7 ~
库存 +15.5 ~ +19.8 ~
工厂平均设备利用率(%) 78.2 81.1
服务业产出 +1.4 -1.0 +5.6 +1.2
零售销售 持平 -2.7 +5.4 +2.5
资本投资总额 +1.0 -7.0 +23.8 -3.9
建筑开工总额 -7.9 -1.8 +9.0 +5.4
^综合领先指标 ~ +0.4 ~ +1.0
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 肖群英;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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