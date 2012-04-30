美国与加拿大经济指标预测--4月30日-5月7日****

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透4月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月30日当周--------------------------------
4月30日(一)
1230 美国个人所得 3月 +0.3% +0.2%
个人支出 +0.4% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 -- 91.7
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 +0.2% +0.1%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 3月 -- +1.7%
(较前月) +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 61.0 62.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 -- 10.8
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)3月 -- +1.4%
5月1日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月28日当周 -- +0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月28日当周 -- +2.7%
1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 52.4
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 53.0 53.4
物价分项指数 59.0 61.0
1400 美国建筑支出 3月 +0.5% -1.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 4月 -- 16.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 4月 1,440 1,431.4
5月2日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 -- 697.7
再融资指数 -- 3,715.2
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加17.9 增加20.9
1400 美国工厂订单 3月 -1.5% +1.3%
耐久财(耐用品)订单 3月修正值 -- -4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
5月3日(四)
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880
1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% +0.9%
单位劳工成本 +2.8% +2.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 38 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 4月21日当周 331 331.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.5 56.0
企业活动指数 57.9 58.9
5月4日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.0 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加3.7
民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加12.1
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均工时 34.5 34.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0
(经季节调整) 61.0 63.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- 124.1
----------------------------------5月7日当周--------------------------------
5月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- +7.5%
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.28
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加100 增加87.3 (完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
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* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)