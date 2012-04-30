〔全球经济〕全球就业危机料难在短期内获得终结--国际劳工组织

路透日内瓦4月29日电---国际劳工组织(ILO)周日表示,财政紧缩及强硬的劳动改革使得经济未能创造就业,未见复苏迹象的全球就业市场形势"令人担忧".

ILO预计,在生产放缓的情况下,发达国家、尤其是欧洲的就业状况要到2016年底才会恢复到2008年危机爆发前的水准,较其此前预期晚了两年.

根据ILO的年度报告"2012年全球就业报告",去年底全球失业人数估计达1.96亿人;2012年全球失业人数预计将增至2.02亿人,失业率料达6.1%.

"撙节措施未能刺激经济进一步增长,"ILO旗下国际劳动研究所主任Raymond Torres在新闻发布会上称.

"计画不周的劳动市场改革在短期内也无法发挥作用.这些在危机情势中的改革可能毁掉更多工作,至少短期内创造的就业非常少,"报告主要作者Torres说.

该报告发现,长期找不到工作的人感到心灰意冷.在发达国家中,年龄正处于25-49岁人生黄金期的求职者,平均有40%已经超过一年没有工作.

年轻人失业率飙升,增添社会不安风险,特别是在非洲部分地区及中东.

Torres说,过去六个月整体劳动市场情况恶化,欧洲国家大幅放缓.很多国家的失业人口呈现增长,包括过去一年中欧洲就有超过三分之二的国家出现此情形.

"许多欧洲国家把焦点放在缩减财政支出,这让就业危机更加严重,可能导致欧洲再次衰退,"他说.

"此外其他地区也没有太大进展,例如在美国方面,在减少就业人口的进展上看来正在放缓,且似乎已构成一个趋势."他表示.

另外该报告指出,日本劳动市场复苏也呈现停滞.中国、印度及沙特阿拉伯的就业率呈现停滞或"二次衰退".拉美市场情况较佳,阿根廷、巴西及墨西哥均呈现改善.(完)