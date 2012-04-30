〔欧洲金融〕英国首相卡梅伦表示欧元区债务危机远未结束

路透伦敦4月29日电---英国首相卡梅伦周日在接受采访时称,欧元区债务危机还没有度过一半,其并对欧元的未来提出质疑.

卡梅伦表示,英国陷入衰退部分归咎于欧元区危机,并坚称,让经济再度成长是政府最关注的问题.此时正值其保守党支持率降至2004年以来最低.

他对英国广播公司(BBC)表示,"欧元区的情况十分紧张...各国发现很难适应,这就是我们所看到的.所以我并不认为我们几乎度过了危机的一半."

他补充道,"我认为欧元区将经历一个非常漫长而痛苦的过程,他们正在思索,是想要单一货币和单一经济政策...还是想采取相当不同的举措."(完)