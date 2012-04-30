〔欧洲金融〕英国首相卡梅伦表示欧元区债务危机远未结束

路透基点：江西省高速公路委托星展银行中国安排5亿元人民币贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透伦敦4月29日电---英国首相卡梅伦周日在接受采访时称,欧元区债务危机还没有度过一半,其并对欧元的未来提出质疑.
卡梅伦表示,英国陷入衰退部分归咎于欧元区危机,并坚称,让经济再度成长是政府最关注的问题.此时正值其保守党支持率降至2004年以来最低.
他对英国广播公司(BBC)表示,"欧元区的情况十分紧张...各国发现很难适应,这就是我们所看到的.所以我并不认为我们几乎度过了危机的一半."
他补充道,"我认为欧元区将经历一个非常漫长而痛苦的过程,他们正在思索,是想要单一货币和单一经济政策...还是想采取相当不同的举措."(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。