〔美国股市〕苹果和谷歌等科技业新贵可能被纳入道琼指数--barron's

该周刊表示,指数调整并没有时间表,但有可能在明年会有一两家新企业加入.

最新一期的Barron's指出,最有可能被剔除出成份股行列的三支股票为美国铝业,美国银行(BAC.N)和惠普(HPQ.N).

"道指的编制机构需要确保这一创立于19世纪的指标,仍然能够适应21世纪的市场,"该刊物写道.

不过Barron's表示,将苹果或谷歌纳入指数行列将会比较困难,因为该指数的计算方法与标普500指数等股指不同,30种成份股在指数中的权重取决于各自的绝对股价.

Barron's称,苹果周五收盘报603美元,将在股指中占有26%的压倒性权重,对指数的影响力为道指现有成份股IBM(IBM.N)的大约两倍.后者股价为207美元,在指数中的权重为12%.

该周刊认为,苹果若以当前股价被计入指数,会占有过大权重,这将妨碍其入选道指成份股.若要进入道指,苹果需要进行一拆五或一拆十的拆股.但Barron's指出,苹果2005年以来就没有拆分过股票.

道琼指数成份股很少拆股,意味着该指数将会遇到困难,因为像IBM这样的高价股影响越来越大,而美国铝业,美国银行和通用电气(GE.N)等低价股则被日益边缘化.(完)