〔美国股市〕苹果和谷歌等科技业新贵可能被纳入道琼指数--barron's

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透4月29日电---财经周刊Barron's周日称,美股道琼工业指数.DJI即将对成份股进行调整,苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)这样的科技业新贵有充分理由加入30支成份股行列,而美国铝业(AA.N)这样的夕阳产业代表将会被剔除.
该周刊表示,指数调整并没有时间表,但有可能在明年会有一两家新企业加入.
最新一期的Barron's指出,最有可能被剔除出成份股行列的三支股票为美国铝业,美国银行(BAC.N)和惠普(HPQ.N).
"道指的编制机构需要确保这一创立于19世纪的指标,仍然能够适应21世纪的市场,"该刊物写道.
不过Barron's表示,将苹果或谷歌纳入指数行列将会比较困难,因为该指数的计算方法与标普500指数等股指不同,30种成份股在指数中的权重取决于各自的绝对股价.
Barron's称,苹果周五收盘报603美元,将在股指中占有26%的压倒性权重,对指数的影响力为道指现有成份股IBM(IBM.N)的大约两倍.后者股价为207美元,在指数中的权重为12%.
该周刊认为,苹果若以当前股价被计入指数,会占有过大权重,这将妨碍其入选道指成份股.若要进入道指,苹果需要进行一拆五或一拆十的拆股.但Barron's指出,苹果2005年以来就没有拆分过股票.
道琼指数成份股很少拆股,意味着该指数将会遇到困难,因为像IBM这样的高价股影响越来越大,而美国铝业,美国银行和通用电气(GE.N)等低价股则被日益边缘化.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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