〔韩国金融〕韩国重启出售友利金融的控制性股份,价值约52.8亿美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔4月29日电---韩国一名监管官员周日称,将在7月27日前收到对友利金融控股053000.KS的控制性股份的初步出价,该股份价值6万亿(兆)韩元(52.8亿美元).此前韩国两度尝试向民间机构出售友利金融,但因缺乏买兴而落空.
韩国政府当局面临在现任总统李明博卸任前处置该股份的压力,李明博的任期将于明年初结束.他们面临鲜有国内公司声称有能力接盘的窘境,美国基金公司Lone Star[LS.UL]多年来难以抛售韩国外换银行004940.KS的持股,仍令外国投资者记忆犹新.
"我们打算在10月初左右遴选一家优先竞标者,"韩国金融服务委员会(FSC)高层官员Kim Yong-beom向记者表示.
该股份的出售公告将于4月30日发布.
Kim在新闻简会上表示,此次售股对每个选项都持开放态度,包括与一家韩国金融控股公司合并.
FSC称,韩国政府持有友利金融的57%股份,一直几乎没有调整售股框架.但一部修订后的法律允许竞标者认购一家合并公司的新股,令投资者的的境况更为有利.
哪家潜在竞标者将会脱颖而出尚不明朗.KB金融集团(105560.KS)此前表示,缺乏开展此次收购的金融实力.该集团被一些分析师视作最有希望的国内买家.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。