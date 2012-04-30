〔韩国金融〕韩国重启出售友利金融的控制性股份,价值约52.8亿美元

路透首尔4月29日电---韩国一名监管官员周日称,将在7月27日前收到对友利金融控股053000.KS的控制性股份的初步出价,该股份价值6万亿(兆)韩元(52.8亿美元).此前韩国两度尝试向民间机构出售友利金融,但因缺乏买兴而落空.

韩国政府当局面临在现任总统李明博卸任前处置该股份的压力,李明博的任期将于明年初结束.他们面临鲜有国内公司声称有能力接盘的窘境,美国基金公司Lone Star[LS.UL]多年来难以抛售韩国外换银行004940.KS的持股,仍令外国投资者记忆犹新.

"我们打算在10月初左右遴选一家优先竞标者,"韩国金融服务委员会(FSC)高层官员Kim Yong-beom向记者表示.

该股份的出售公告将于4月30日发布.

Kim在新闻简会上表示,此次售股对每个选项都持开放态度,包括与一家韩国金融控股公司合并.

FSC称,韩国政府持有友利金融的57%股份,一直几乎没有调整售股框架.但一部修订后的法律允许竞标者认购一家合并公司的新股,令投资者的的境况更为有利.

哪家潜在竞标者将会脱颖而出尚不明朗.KB金融集团(105560.KS)此前表示,缺乏开展此次收购的金融实力.该集团被一些分析师视作最有希望的国内买家.(完)