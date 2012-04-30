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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:59 BJT

〔香港个股〕中石化子公司起诉巴黎银行索赔4,700万美元--彭博

路透香港4月29日电---彭博报导,中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)子公司Unipec Asia在香港法庭起诉法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)违反合同,索赔4,660万美元.

报导援引法庭文件称,根据4月26日递交香港高院的投诉,Unipec Asia宣称巴黎银行违反一项备用信用证.

报导称,Unipec Asia还可寻求违约相关的损害赔偿.

未能联系到中石化和巴黎银行进行评论.

报导还表示,中石化通过子公司中国国际石油化工联合有限责任公司(Unipec,联合石化)拥有Unipec Asia.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

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