〔香港个股〕中石化子公司起诉巴黎银行索赔4,700万美元--彭博

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月29日电---彭博报导,中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)子公司Unipec Asia在香港法庭起诉法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)违反合同,索赔4,660万美元.
报导援引法庭文件称,根据4月26日递交香港高院的投诉,Unipec Asia宣称巴黎银行违反一项备用信用证.
报导称,Unipec Asia还可寻求违约相关的损害赔偿.
未能联系到中石化和巴黎银行进行评论.
报导还表示,中石化通过子公司中国国际石油化工联合有限责任公司(Unipec,联合石化)拥有Unipec Asia.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。