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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:21 BJT

〔韩国股市〕高开,造船类股领涨

路透首尔4月30日电---韩国股市周一高开,跟随全球股市的涨势.美国公司业绩强劲,以及预料美国经济增幅低于预期后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或进一步放松其政策立场,这些因素推升全球股市.

造船类股在盘初领涨,三星重工业(010140.KS)劲扬5.1%,大宇造船(042660.KS)大涨3.1%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨0.73%至1,989.83点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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