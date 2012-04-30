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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 08:44 BJT

〔澳洲数据〕4月TD-MI通胀指标基本稳定,增强央行降息预期

路透悉尼4月30日电---周一公布的一项澳洲民间通胀指标显示,物价压力在4月依然良好受控,增强了本周降息的预期.

澳洲央行周二将举行月度政策会议,外界普遍预期该央行将趁通胀率较低之机降息0.25个百分点至4%.若果真如此,将是12月以来的首次降息.

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