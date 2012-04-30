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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:40 BJT

〔全球金市〕金价接近两周高位,受美元走势及美国数据影响

路透新加坡4月30日电---金价周一接近两周高位,因避险买盘可能增加,美国经济数据逊于预期,以及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步放松政策提振经济的预期打压美元.

美国经济今年第一季增长环比年率为2.2%,低于分析师预期的增长2.5%.

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