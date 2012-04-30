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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:56 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月30日-5月7日

路透4月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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4/30 1530 美国 13周和26周国库券

4/30 法国 BTF国库券

5/1 1530 美国 52周国库券和四周期国库券

5/1 英国 37.5亿英镑 票息4.50%、2019年到期的债券

5/2 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年11月23日和2013年5月17日到期的国库券

5/2 加拿大 26亿加元 2022年6月1日到期的10年期公债

5/3 法国 65-75亿欧元 OAT债券

5/3 西班牙 票息4.0%,2015年7月30日到期的公债

5/3 西班牙 票息3.8%,2017年1月31日到期的公债

5/3 西班牙 票息5.5%,2017年7月30日到期的公债

5/3 英国 12亿英镑 票息0.75%、2034年到期的通膨保值公债

5/4 英国 标售国库券

5/7 1530 美国 13周和26周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 许娜;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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