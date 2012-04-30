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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:50 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元升至三周高位,债券走势平静

路透首尔4月30日电---韩元兑美元KRW=周一盘初升至三周高位,此前逊于预期的美国经济成长数据拉低美元.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,132.3,上周五本地市场收报1,135.2.韩元兑美元短暂触及1,130.5,为4月6日以来最高.

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