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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 09:35 BJT

〔新加坡个股〕德勤停止担任天宇集团审计师,即刻生效

路透新加坡4月30日电---中国纺织厂商--天宇集团(CSKY.SI)周一表示,德勤(众信,Deloitte Touche)已辞去该公司的审计工作,即刻生效.德勤表示,由于缺乏独立董事,无法开展工作.

天宇集团在一份公司文案中称,德勤也表示,天宇集团自1月以来没有任何独立审计委员会成员.

天宇集团表示,该公司正在请求得到更多的时间来公布2011年全年业绩.

天宇集团股票自11月以来暂停交易.

新加坡金融管理局和警方2月时表示,该公司可能违反了新加坡的金融法,正在对其进行调查.一周后,该公司执行长黄忠炫以个人健康为由辞去职务.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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