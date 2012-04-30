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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 09:09 BJT

〔国际油市〕美国原油期货在淡静交投中下滑,此前美国数据弱于预期

路透首尔4月30日电---美国原油期货周一在亚洲市场下滑,重要的日本和中国市场今日逢假期休市令交投淡静.在美国公布弱于预期的经济增长数据后,交易商寻找更有力的交投指引.

0008GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货CLM2下滑0.21美元报每桶104.72,上周五结算价上涨0.38美元至104.93.

伦敦ICE 6月布兰特原油期货LCOc1下滑0.33美元至每桶119.50美元,上日结算价报119.83.

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