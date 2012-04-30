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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 09:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货继续上涨,大豆回落

路透悉尼4月30日电---美国玉米期货周一小幅上涨,上交易日攀升5%,因出口强劲令库存补充之前近期供给前景趋紧.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货CN2盘初上涨0.24%,5月期货CK2涨0.31%.近月合约扳回本月稍早的跌幅,较4月初基本持平.

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