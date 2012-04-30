版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 09:30 BJT

〔金属期市〕LME期铜升至近一个月高位,因供给趋紧

路透新加坡4月30日电---LME期铜周一触及近一个月最高,受供给趋紧因素推动,因伦敦库存下降至2008年末以来最低,上海库存也降至两个月低位.

由于上周上涨,铜价得以扳回月初的跌幅,若今日保持上行,4月可能收涨.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐