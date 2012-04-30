《外汇动态》韩国进口商买盘限制美元/韩元跌幅,1,130料为支撑位

0139GMT---韩国进口商逢低买入美元/韩元KRW=KFTC正限制该货币对的跌幅,目前美元兑韩元料在1,130附近获得支撑,因55日移动均线切入位在1,129.5.

自4月初以来,美元/韩元一直高于该55日移动均线切入位.

美元兑韩元一度跌至1,130.5,为4月6日以来最低,因之前公布的美国国内生产总值(GDP)数据逊于预期,且韩国出口商料将抛售该货币对以方便月底结算.

"尽管今天是4月的最后一个交易日,进口商比出口商更为活跃.若缺乏出口商的卖盘,美元/韩元或许很难跌破1,130水平,"一外资银行驻首尔的资深交易员指出.

美元/韩元下滑0.2%,报1,132.4.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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