〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守在数周高位,澳洲公债期货仍近历史高点

路透惠灵顿/悉尼4月30日电---澳元和新西兰元兑美元周一守在数周高位附近,受助于海外主权资金的买盘,以及美国将祭出更多刺激政策的传闻.

澳洲公债期货小跌,但仍处于非常高的水准.澳洲三年期公债期货YTTc1下跌0.020点至97.000,周五曾升至97.060的2012年高位.澳洲10年期公债期货YTCc1一度升至96.420的关键阻力位,该水准亦为历史高位及三重顶,最新报96.360,下跌0.045点.