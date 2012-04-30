版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 10:52 BJT

〔表格〕4月27日止当周外资买超台湾股票--野村

路透4月30日电---以下是4月27日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (466) (1,911) 17,738 26,137 (14,372)

印度 (227) (357) 6,973 8,638 230

印尼 (82) 124 620 1,112 1,274

日本 (262) 4,936 13,544 20,063 21,712

韩国 (475) (680) 4,304 8,910 (7,341)

菲律宾 100 143 208 608 1,327

台湾 174 (1,216) 2,919 4,168 (9,680)

泰国 43 76 2,715 2,702 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 李爽;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐